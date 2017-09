"Niet alle spelers zijn bereid om in dienst van Kums te spelen"

"Misschien is Sven Kums iets te beleefd", gaat Eddy Snelders voort. "Hij heeft een trainer nodig die andere spelers opdraagt om in zijn dienst te spelen. Bij Anderlecht ligt dat duidelijk moeilijk. Het is ieder voor zich. En dat ligt Kums niet. In Heerenveen en in Italië zat hij in een soortgelijke situatie."

"Kums rendeert het best als de trainer een ploeg rond hem laat draaien, zoals in Gent en in Kortrijk. Dan biedt hij een grote meerwaarde voor de ploeg. In Anderlecht zijn ze daar niet aan toe. Het is een instituut met een andere manier van voetballen."

"Je kan hem een keer op de bank zetten, maar dat mag niet te vaak gebeuren. Weiler speelt hoog spel. Een goed gesprek met Sven Kums dringt zich op."