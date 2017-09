"De Waalse machtswissel: voor het eerst is Charleroi favoriet op Sclessin"

"Die rivaliteit dateert al van enige tijd geleden. In 1970 stelde Standard 4 buitenlanders op in het treffen met Antwerp, terwijl er dat in die tijd maar 3 mochten zijn. Antwerp kreeg een 5-0-forfaitzege toegekend, een zege die de Antwerpenaren in extremis in de hoogste klasse hield. Kind van de rekening was Charleroi, dat uiteindelijk degradeerde. Door de schuld van Standard, claimde men in Charleroi."

"Ook de verloren bekerfinale in 1993, waar Standard de maat nam van Charleroi, draagt bij aan de vete. Ditmaal was scheidsrechter Alphonse Constantin, later algemeen directeur van Standard, de gebeten hond voor de Charleroi-fans."

"Uiteindelijk hebben we nog Pocognoli, die in 2012 een Standard-vlag op de middenstip van Mambourg plantte. Dat gooide nog wat extra olie op het vuur."