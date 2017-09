Weiler: "Tevreden over de mentaliteit van mijn spelers"

"Misschien waren we niet geconcentreerd en voelden we stress, want we wilden graag punten pakken. In de 2e helft verdienden we zonder discussie die punten. We hebben sterk gespeeld, hebben meerdere kansen gehad en uiteindelijk toch gescoord."

"Dat doelpunt van Teodorczyk was verdiend. Hij verdiende het zelf ook om te scoren. Maar iedereen heeft het beter gedaan in de 2e helft. Ze hebben de reactie getoond die ik gevraagd had."

"Voor de match en tijdens de rust voelde ik dat de spelers niet tevreden waren en gemotiveerd waren om zich te tonen. Ik ben tevreden dat ze die mentaliteit getoond hebben. De ploeg heeft verdiend gewonnen."

Weiler had in zijn selectie verrassend geen plaats voor Sven Kums. "Je moet altijd keuzes maken. Ik probeer het resultaat te beïnvloeden op basis van wat ik zie. Ik probeer objectief te zijn en kijk tijdens de week hoe de spelers trainen en zich gedragen."

"Soms begrijpen andere mensen die beslissingen niet, maar ik beslis op basis van wat ik zie. Voor de wedstrijd was dat de juiste beslissing en ook als we verloren hadden, zou het nog altijd de juiste beslissing geweest zijn op basis van de situatie voor de wedstrijd", aldus Weiler.