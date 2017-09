Vanhaezebrouck is ook voor inkorten mercato: "FIFA moet signaal geven"

Nu loopt de deadline in België en de meeste landen op 31 augustus af. In Engeland kozen ze ervoor die naar de donderdag voor de eerste speeldag te verleggen. Ook enkele Belgische clubs denken in die richting.

Vanhaezebrouck hamert op uniformiteit: "Het kan niet zijn dat ze in Turkije nog vijf dagen langer mogen doorgaan en elders nog drie dagen langer."

"Ik vind dat vanuit de FIFA een signaal moet komen dat er uniformiteit moet zijn op alle niveaus en dat de transferperiodes best stoppen wanneer de competitie begint."

"Het enige probleem is dan wel natuurlijk dat de verschillende competities op een ander moment beginnen. Wij zijn altijd nummer 1 om te starten, de rest volgt."