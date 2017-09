Mannaert: "Gevoel dat er draagvlak is voor vroegere transferdeadline binnen Pro League"

De Pro League, de belangenvereniging van profclubs in ons land, zal op een vergadering op 18 september nadenken of en hoe een vroegere transferdeadline mogelijk is in ons land.

Volgens Vincent Mannaert gaan de meeste clubs mee in het verhaal. "Ik heb het gevoel dat er bij de meeste van mijn collega's binnen de Pro League wel een draagvlak is om de deadline te vervroegen."

"Voor sommigen zal het harmoniseren met andere competities een belangrijk argument worden. Het wordt afwachten wat de vergadering van 18 september met zich meebrengt."