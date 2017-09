In januari 2016 kwam Milos Kosanovic over van KV Mechelen. Vorig seizoen kampte de Servische verdediger evenwel met een ernstige kruisbandblessure, die zijn integratie in de Vurige Stede bemoeilijkte. Begin dit jaar voetbalde Kosanovic zich weer in de basiself van Standard.

Nu kiest de Serviër evenwel voor een nieuwe uitdaging bij Göztepe Izmir. De Turkse club leent Kosanovic voor het komende seizoen en bedong ook een aankoopoptie.