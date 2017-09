Mehdi Bayat: "We moeten zondag tonen dat de Waalse derby een voetbalfeest is"

Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat tracht de gemoederen te bedaren. "We moeten beseffen dat het nog altijd maar over een simpele voetbalmatch gaat", laat die optekenen bij de Sudpresse-kranten.

"Sinds enkele jaren gaat de Waalse derby steevast gepaard met negativiteit, zeker in verband met de supporters van beide ploegen. De Charleroi-directie hoopt dat dit zondag anders is, zodat de wedstrijd in alle sereniteit kan verlopen."

"De derby tussen Standard en Charleroi moet een voetbalfeest betekenen. We spreken namelijk over de 2 toonaangevende clubs uit Wallonië. De Waalse teams zijn al in de minderheid in vergelijking met Vlaanderen, dus dit is een uitgelezen kans voor het Waalse voetbal."

"Deze match zal niet alleen in het Franstalige landsgedeelte, maar in heel België met argusogen gevolgd worden. Dus dan mogen we toch geen mal figuur slaan?"