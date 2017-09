Ref Dierick: "Ik huurde een kunstgrasveld om mijn herexamen voor te bereiden"

"Dit is een geweldige opluchting", zei Dierick aan Sporza. "Vandaag liepen de tests fantastisch. Ik heb er ook veel voor getraind, dus dit is een grote beloning. Het sprinten was vorige keer al geen probleem en de intervalloop liep deze keer veel beter. Het was heel zuur om niet te mogen fluiten de afgelopen weken."

"In het begin is het moeilijk om je opnieuw op te laden, maar dan heb ik samen met enkele collega’s een kunstgrasveld afgehuurd en daar elke week de testen twee keer per week voorbereid."

De negatieve resultaten van de eerste test waren groot nieuws in België. Zeker omdat de Pro League liet weten geen begrip te hebben voor de scheidsrechters die niet geslaagd waren. Dat de slechte resultaten zoveel openbare weerklank kregen was voor de betrokkenen uiteraard geen leuke situatie.

"Natuurlijk krijg je opmerkingen", zei Dierick. "Ik ben leerkracht en natuurlijk vroegen collega’s wat het probleem was. Ik hoop dat ze nu beseffen dat ik 100 procent in orde ben. Dit weekend heb ik geen wedstrijd, maar vanaf het volgende weekend kan ik weer het veld op."