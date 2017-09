Geblesseerde Geldhof buist opnieuw, wel goed nieuws voor andere refs in tweede zit

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist reageerde tevreden. "De tests zijn zeer goed meegevallen. Ik ben aangenaam verrast, zeker na wat er gebeurd is op 22 juli."

Alleen voor Frederik Geldhof was er slecht nieuws. "Frederik is moeten stoppen tijdens de intervaltest. Hij had vorige week al een lichte blessure. Hij heeft geprobeerd, maar het ging niet."

Serge Gumienny besliste om niet meer deel te nemen aan de herkansingen. "Hij heeft om verschillende redenen beslist om te stoppen. Ik kan niet anders dan dat aanvaarden."

"Hij heeft me gezegd dat vooral zijn spurtsnelheid is afgebot. Die heb je nodig voor het eerste deel van de tests. Bovendien had hij een beginnend gebrek aan motivatie."