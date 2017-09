Asselman volgt Emilio Ferrera naar jeugdopleiding Anderlecht

Asselman was tot begin dit jaar nog assistent van Emilio Ferrera bij OH Leuven in eerste klasse B. Na een reeks slechte resultaten werd het duo daar aan de deur gezet, maar nu zullen ze toch weer samenwerken.

Emilio Ferrera was al een tijdje betrokken bij de jeugdopleiding van paars-wit en nu gaat ook Asselman er aan de slag. De 48-jarige Asselman wordt er video-analist en zal op die manier technische ondersteuning bieden aan de staf en scouting van de U21, U19 en U17.

Asselman doorliep als speler zelf een groot deel van de jeugdopleiding bij Anderlecht. Nadien speelde hij onder andere bij Racing Mechelen (1988-1990), Standard (1990-1994), KV Mechelen (1994-1995). Als coach werkte hij bij Racing Mechelen (2005-2006) en FC Dender (2009-2010).