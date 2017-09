FIFA-speler Anderlecht: "Dendoncker en Deschacht dagen me uit"

Zakaria Bentato supportert van kindsbeen af voor Anderlecht. Sofiane Hanni is zijn lievelingsspeler bij paars-wit.

Zelf trapt Bentato ook nog tegen een balletje. "Ik speel Futsal in tweede nationale. Ik had graag voor Anderlecht gevoetbald", vertelt de student Economische Wetenschappen, "maar technisch was mijn niveau iets te laag. Nu kan ik hier wel virtueel voetballen, een jeugddroom die in vervulling gaat."

Bentato heeft een Belgische titel Electronic Sports op zijn palmares staan. Internationaal heeft hij een plaats in de top 16 in de Wereldbeker Electronic Sports. Het komende seizoen zal hij Anderlecht vertegenwoordigen in internationale FIFA-toernooien. Thuis speelt hij ook graag andere games zoals Call Of Duty.