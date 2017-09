"Engelse clubs kopen graag Belgische jongeren. Of ze nu slagen of niet"

"Het is zeker een groot probleem", vindt onze voetbalcommentator Peter Vandenbempt (foto). "Het aantal buitenlanders blijft maar stijgen, terwijl het toch de bedoeling is om vooral eigen talenten zich te laten ontwikkelen."

"Enerzijds krijgen ze geen kansen meer, omdat de trainers ook onder grote druk werken. Daardoor kiezen ze vaak voor een meer ervaren buitenlander."

"Anderzijds zitten we sinds enkele jaren met een verbeterde opleiding. Clubs investeren wel degelijk in de jeugd. Alleen zien we dat ze op jonge leeftijd al naar het buitenland trekken. In ons land kunnen ze pas op hun 16e een profcontract tekenen."

"Het aantal buitenlanders in onze competitie heeft ook te maken met de flexibiliteit bij ons. Als je in Nederland een speler onder de 21 van buiten de Europese Unie wil aantrekken, moet je hem minimaal 225.000 euro per jaar betalen. Bij ons is dat 76.000 euro."

"Als hij ouder is dan 21 gaat het zelfs over een loon van 550.000 euro per jaar in Nederland. Met zulke maatregelen kan je de instroom van niet-EU-spelers fel beperken."