Gumienny: "Motivatie was weg om aan alle verplichtingen te voldoen"

"De motivatie was weg om aan alle verplichtingen van de KBVB te voldoen om een topscheidsrechter te zijn. Dat is de voornaamste reden voor deze beslissing", legt Serge Gumienny uit.

"De fysieke proeven zijn veel moeilijker dan vroeger, vooral de sprints. Ik heb problemen met de snelheid die we moeten halen in een sprint. Voor een 25-jarige is dat dezelfde snelheid als voor een 45-jarige zoals ik. Dat is niet gemakkelijk."

De voorbije weken was er commotie over enkele Belgische refs, onder wie Gumienny, die niet geslaagd waren voor hun testen. Zo was Gumienny op het moment van de test met vakantie.

"Die heisa is verteerd. Ik kan met kritiek om, ook al vond ik die kritiek misplaatst. Ik had de procedure gevolgd om verlof aan te vragen. Maar onrechtstreeks speelt dat mee. Ik wil meer tijd voor mijn gezin vrijmaken en mijn vakantie zelf kunnen vastleggen. Daar wil ik geen commentaar van de Pro League op hebben."