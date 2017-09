Voetbalref Serge Gumienny bergt na 30 jaar zijn fluitje op

Serge Gumienny is al jaren een vaste waarde in ons scheidsrechterskorps. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie, omdat hij bij de jaarlijkse testen (theoretisch en fysiek) op 22 juli niet aanwezig was. Hij was samen met zijn collega-ref Luc Wouters op vakantie.

Daar was toen heel veel om te doen. De Pro League was woedend en verweet hen beroepsernst. Gumienny beet van zich af dat de voetbalbond hun vakantie had goedgekeurd en noemde de kritiek van Pro League-topman Pierre François "onaanvaardbaar".

Op 7 september zouden de twee hun tweede zit doen, waarna ze kunnen ingezet worden. Maar zover komt het dus niet. Gumienny, die ook internationaal floot, doet niet meer mee. Hij bedankte nog iedereen die hem gesteund heeft en wenste de Belgische refs alle geluk voor de toekomst.