Zoekt Waasland-Beveren overnemer? "Nee, we staan er beter voor dan ooit"

Ook bij Waasland-Beveren werd al meermaals gepolst of een overname mogelijk is

Ook bij Waasland-Beveren werd al meermaals gepolst of een overname mogelijk is

"Onze club heeft door zijn structuur een mechanisme die ons beschermt tegen vijandige overnames", zegt voorzitter Dirk Huyck. "Wie eraan denkt onze club te stabiliseren, kan zich de moeite besparen."

"Er is al enkele jaren interesse uit binnen- en buitenland om Belgische clubs over te nemen. Ook bij Waasland-Beveren werd al meermaals gepolst of een overname mogelijk is. Maar geen enkele geïnteresseerde partij kon een waardig plan voorleggen."

"Wij willen niet in handen vallen van onbetrouwbare mensen of deel uitmaken van schimmige constructies die de Licentiecommissie niet doorstaan. Door de verkoop van onder meer Gano staan we er financieel beter voor dan ooit. We zetten enorme stappen vooruit."