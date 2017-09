Devroe: "Proto had zich onmogelijk gemaakt binnen de club"

De laatste dagen werden de geruchten rond Nicolas Lombaerts en een transfer naar het buitenland hardnekkiger, maar de verdediger bleef dan weer wel in Oostende.

"Over Nicolas is al veel gezegd en geschreven, maar laat me duidelijk zijn: zowel Marc Coucke, Yves Vanderhaeghe als mezelf rekenen honderd procent op hem", zegt Devroe.

"Door omstandigheden kwam het er tot nu toe nog niet uit, maar hij maakt progressie. Ik ben ervan overtuigd dat Lombaerts nog zijn rol zal spelen binnen onze ploeg."