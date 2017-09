Van Holsbeeck: "Het vertrek van Svilar was de grootste teleurstelling uit mijn carrière"

Of Leander misschien in januari vertrekt? Dat is geen optie.

"Of Leander in januari misschien vertrekt? Dat is geen optie. Anderlecht heeft een goede Dendoncker nodig om kampioen te worden. Maar volgende zomer staan we wel open voor een transfer. Het is niet de stijl van Anderlecht om een speler tegen zijn zin te houden of in een bepaalde richting te duwen louter om er profijt uit te halen."

"AS Monaco was heel concreet, maar de Franse landskampioen had net al Tielemans gekocht. Tenzij middenvelder Fabinho vertrok, zou er dus steeds 1 van onze 2 poulains in de tribune hebben moeten zitten dit seizoen. We waren het er dan ook over eens om nog een jaartje te wachten."