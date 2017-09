Van Holsbeeck: "Met deze kern beseft Weiler ook wel dat goed voetbal niet kan uitblijven"

Vlak na zijn transfer was er even opschudding over de transfer van Robert Beric. Een Twitteraccount op Beric' naam liet hij weten dat de overstap naar Anderlecht tegen zijn zin was. "Sad day. I was hoping to stay. See you soon Saint-Etienne", stond er te lezen.

Die geruchten drukte Van Holsbeeck de kop in. "Robert snapte niets van alle heisa. Toen hij die uitspraak zag, kwam hij uit de lucht gevallen. Hij vertrouwde me toe dat hij zelfs helemaal geen Twitteraccount heeft. Die woorden kwamen dan ook niet van hem", wuift Van Holsbeeck de claims weg. Een vals account zorgde dus voor een storm in een glas water.