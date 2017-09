De transfergekte is voorbij: wie deed de beste zaken?

Voor Genk was het een rustige transferperiode. Pozuelo is dan toch gebleven (met wellicht een interessante opwaardering van z'n contract) en ze hebben het been stijf gehouden voor Sander Berge. Die jonge Noor heeft een opvallend sterk eerste half jaar gespeeld in Limburg. Maar nu moet hij bevestigen en nog wat stappen zetten. Dat is altijd moeilijker.

De Limburgse club is niets van betekenis kwijtgeraakt, want ze hebben ook Trossard kunnen houden. Het was een prima zomer voor Genk , zeker in vergelijking met vorige transferperiodes waarin ze hun grootste jonge talenten moesten afgeven. Alleen Castagne is weg.