Mannaert: "Voorstander om zomermercato in te korten"

Heeft Club Brugge gisteren nog een drukke dag gehad? "Neen, het viel vrij goed mee", vertelde CEO Vincent Mannaert in "De Ochtend" op Radio 1. "Er was enkel nog de uitleenbeurt van Acolatse naar STVV."

Hoe analyseert Mannaert zijn huiswerk? "Onze balans is positief en dat is al jaren het geval. Dat is eigen aan het Belgische voetbal: we zijn een markt die meer verkoopt dan inkoopt. We leiden spelers op en de grotere competities komen hen dan bij ons weghalen."

Niet alle deals waren even geslaagd. Zo is Jérémy Perbet na enkele weken al weer weg bij Club. "Hij is een uitzondering geweest. Diaby en Wesley waren geblesseerd en waren uiteindelijk sneller fit dan verwacht. Jérémy zou minder spelen en gaf zelf aan dat hij wou vertrekken."