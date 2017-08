Bjorn Engels trekt voor 4 jaar naar Olympiakos: "Perfecte stap in carrière"

Engels is een product van de Club Academy. Hij kwam er op zijn 12e terecht van Lokeren. In 2012 maakte hij zijn debuut voor Blauw-Zwart in de Europa League, in het seizoen 2013-2014 brak hij helemaal door met 35 wedstrijden. In totaal speelde hij 97 matchen voor Club Brugge, maar dat hadden er veel meer kunnen zijn omdat hij veel blessureleed kende.

Engels, die met Club een beker en titel won, is blij met de nieuwe uitdaging: "Dit is een perfecte stap in mijn carrière. Het is fijn om in de Champions League te spelen en voor de titel te kunnen strijden. Olympiakos is het grootste team in Griekenland. Ik ben heel blij hier te kunnen komen voetballen."

Engels weet al welke sfeer te verwachten: "Mijn jongere broer toonde me al wat filmpjes van de fans. Ze zijn hevig en wat gek. Daar hou ik wel van."