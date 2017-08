Deadline Day nadert: "Blijf als club weg uit die periode"

Kan er in de laatste dagen nog gespeculeerd worden? Vandersmissen: “Ik denk niet dat er nog veel gewacht kan worden. Clubs kijken of hun doelwit haalbaar is en anders is er een plan B of zelfs C. Daarom gebeuren er soms transfers op het laatste moment waar niemand op zat te wachten.”

Hoe gaan de spelers om met die situatie? “De ene al beter dan de andere”, zegt Vandersmissen. “Het heeft ook te maken met hun leeftijd."

"Als het voor hen de eerste keer is, dan bezorgt hen dat veel stress. Als ze het al meermaals hebben meegemaakt, dan zijn ze rustiger en weten ze hoe het spel gespeeld wordt. Wij zullen alleszins ook blij zijn als het 1 september is. Want de transferperiode gaat niet enkel over juli en augustus, maar begint eigenlijk al in april.”