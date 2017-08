De 29-jarige Sa scoorde vorig seizoen in zijn eerste jaar op Sclessin 17 keer in 34 wedstrijden. Momenteel probeert Standard een schorsing van drie speeldagen van Sa te voorkomen. Die kreeg rood voor natrappen in de derde match tegen STVV, na het bekijken van videobeelden.

Standard is de negende club van Sa na Braga (2008-2009), Porto (2009-2010), Nacional (2010-2011), Fulham (2011-2012), AEL Limassol (2012-2014), Legia Warschau (2014-2015), Reading (2015-2016) en Maccabi Tel Aviv (2016).