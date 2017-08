Anderlecht laat Svilar definitief naar Benfica gaan

Mile Svilar poseert al met een shirt van Benfica in Lissabon. Mile Svilar poseert al met een shirt van Benfica in Lissabon.

Voor Mile Svilar is het hoofdstuk Anderlecht afgelopen nog voor het goed en wel begonnen is. De landskampioen heeft een akkoord met de Portugese club Benfica over een definitieve overgang van de 18-jarige doelman.