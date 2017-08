Geraerts: "Met Mazzu weet je direct waar het op staat. Niet evident in het profvoetbal"

Dat Mazzu geen blad voor de mond neemt staat evenwel buiten kijf. "Als hij ergens niet mee akkoord is, zal hij zich zeker niet inhouden om intern zijn beklag te doen. Hij moet bijvoorbeeld vaak sterkhouders laten gaan, maar hij weet dat Charleroi dat geld goed kan gebruiken voor andere zaken."

"Daarnaast houdt hij zich niet alleen met zijn kern bezig. Hij zet zich ook in voor de jeugdwerking van Charleroi, of heeft ook een zegje over het stadion. Als Felice vertrekt, krijgt hij vast een standbeeld in Charleroi", aldus Geraerts.