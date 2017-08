Vandenbempt: "Als ik Standard, Gent of KVO was, zou ik Antwerp niet te ver laten lopen"

Antwerp heeft met 10 punten dan weer wel een goede start genomen. Het is zeker een aanwinst voor eerste klasse. In alle opzichten is de voorbije maand nog eens duidelijk geworden hoe hard ons voetbal Antwerp al die jaren heeft gemist.

Vooralsnog waren bijna alle wedstrijden een feest. Dat komt door die Engelse ambiance die de fans creëren. Gisteren zaten ze zowat overal in het stadion. Maar ook wel door het elftal op het veld. Het scoort en laat scoren. Het elftal lijkt fysiek paraat, heeft de juiste mentaliteit en ook wel kwaliteiten met een paar spectaculaire spelers.

Jaadi is een beetje de revelatie van het seizoensbegin, gisteren was er ineens de ontdekking van Rodrigues, Haroun haalt weer zijn beste niveau van lang geleden toen hij een grote belofte van het Belgisch voetbal was. Ze hebben Bolat en binnenkort ook nog Van Damme.

Alles zit op dit moment ook mee voor Antwerp. Dat is wel vaker zo dat de nieuwkomer in de eerste weken nog in de flow zit na de promotie. Maar in dit geval is het een club met veel geld, een ervaren trainer en D’Onofrio. Als ik Gent, KVO, KV Mechelen of Standard was, zou ik Antwerp toch niet te ver laten lopen.