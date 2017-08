Vanderhaeghe: "Ik heb een ploeg gezien die niet dood is"

"We hebben heel goed voetbal gebracht", reageerde KVO-coach Yves Vanderhaeghe. "We scoorden en hadden kansen op meer goals. Deze ploeg heeft al klappen gekregen, maar durfde te voetballen."

"Maar zo'n tweede helft had ik ook niet voorspeld. Antwerp kwam vier keer aan ons doel en scoorde vier keer. Dat is pijnlijk, maar ik heb een ploeg gezien die niet dood is. We scoren drie keer, wat hoopvol is. Maar als je vier tegengoals slikt, dan kun je geen match winnen."

"Of we onze ambities nu moeten bijstellen? Dat heb ik al gedaan, hoor. Ik denk niet dat je moet blijven spreken van Play-off I. We moeten dringend punten pakken en die nul kwijtraken."