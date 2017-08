Standard-coach: "Zo lang de directie in mij gelooft, ben ik hier"

"Na 6 minuten stonden we al 2-0 achter. Na die zware thuisnederlaag vorige week wilden we hier een goed resultaat halen, maar als je zo snel achterkomt op het veld van Club, dan is het moeilijk", reageerde Sa Pinto.

"Die snelle achterstand bepaalt de match. We hebben daarna goed gereageerd en kregen kansen, maar Club was efficiënt en wij niet. Dat is het verschil."

"Er zit niet veel mee voor ons. Dit resultaat is niet echt de waarheid van de match. Maar dit is mijn verantwoordelijkheid: ik maak de keuzes en bepaal de tactiek."

Vreest Sa Pinto stilaan voor zijn positie? "Ik ben hier zo lang de directie in mij gelooft. Ik ben een winnaar en blijf rustig. Ik hoop op versterkingen, maar die spelers zullen niet alles veranderen."