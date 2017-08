Voetbal Vlaanderen wil zondag tussen 14u en 18u aan amateurs laten

Voetbal Vlaanderen berekende dat supporters meer en meer voor de buis blijven zitten om de wedstrijd van hun favoriete profclub te volgen. "Het is duidelijk dat ProLeague-matchen op zondagnamiddag schade berokkenen aan de amateurclubs."

"We vragen niet om geen enkele wedstrijd meer te organiseren op zondag. Vier uur, dat is waar we om vragen", stelt federatievoorzitter Gilbert Timmermans. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters steunt het initiatief.