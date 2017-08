Maes geeft Persoons applausvervanging als afscheidsgeschenk: "Bijna rond met OHL"

Het was een opvallend beeld op het einde van de match tussen Lokeren en Eupen. In de 90e minuut haalde Peter Maes bij een 3-0-voorsprong Koen Persoons nog naar de kant. Hij kreeg een staande ovatie en zijn naam werd gescandeerd.

Daarmee werden ook meteen de geruchten over zijn aanstaande vertrek bevestigd. "Het is nog niet 100 procent zeker, maar normaal gezien was dit mijn laatste match. Dit weekend zitten we nog eens samen met het bestuur van OHL en dan denk ik dat ik maandag of dinsdag een speler van Leuven word."

"Mijn einde hier was misschien een beetje wrang. Er waren wat strubbelingen met het bestuur, maar dat is nu gladgestreken. Bij OHL kreeg ik een mooi voorstel voor de toekomst. Dat kreeg ik hier niet. Ik moet ook aan mijn gezin denken."

"Ik kijk met veel trots terug op mijn zeven jaar hier. Het was de beste periode uit mijn carrière. Over die eerste 5 jaar onder Peter Maes wordt nu nog gesproken. Het is fantastisch om het zo af te sluiten. Met zo'n prestatie en zo'n applausvervanging. Alles viel op zijn plaats. Daar kan je alleen maar van dromen."