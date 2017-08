Colin: "De Belgische clubs bekopen het systeem van de play-offs op het Europese toneel"

Of dit verontrustend is, wil Colin niet zeggen. "Elk seizoen is een momentopname. Vorig jaar viel het allemaal goed mee, zowel met de lotingen als tijdens de wedstrijden zelf. Denk maar aan Anderlecht dat op de valreep doorging tegen Zenit", gaat Colin verder. "Als alles goed gaat, zijn we geneigd alles heel rooskleurig voor te stellen. Maar nu mogen we niet ineens gaan panikeren."

"De Belgische ploegen zijn volgens mij gewoon niet klaar en dat komt ook door het systeem van de play-offs. Vroeger was een goede start van het seizoen cruciaal, terwijl het zwaartepunt nu in de maanden april en mei ligt. Bewust of onbewust speelt dat mee en train je nu lakser."