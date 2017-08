Dendoncker: "Transferperikelen hebben weerslag op mij"

Ik probeer alles van me af te zetten, maar dat lukt niet altijd even goed

De 23-jarige Dendoncker heeft het bestuur van Anderlecht duidelijk laten weten dat hij vorig seizoen wil bekronen met een toptransfer. Anderlecht had 15 augustus als deadline gezet, maar een transfer blijft in het hoofd van Dendoncker spelen.

"Ik weet zelf nog niet of ik blijf of elders ga spelen, dat zal de komende dagen moeten blijken." Atletico Madrid en enkele Engelse clubs zouden interesse hebben in Dendoncker, maar een concreet bod blijft voorlopig uit.

"Het klopt dat de transferperikelen een mentale weerslag hebben op mij. Ik probeer alles van me af te zetten, maar dat lukt niet altijd even goed. Als ik uiteindelijk niet vertrek, dan zal ik de knop snel omdraaien en me volledig inzetten voor Anderlecht."