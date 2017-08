Stef Wijnants: "Goudhaantjes zullen straks wel scoren in Genk"

Zal Racing Genk dan de ambitie van de top drie 3 met al dat talent alsnog kunnen waarmaken? Ho maar, zo eenvoudig ligt het niet.

Racing Genk hoort zonder discussie bij de G5, maar de top 3 halen is geen constante in de Luminus Arena. De voorbije 10 seizoenen eindigde Genk slechts twee keer in de top 3. Voorwaar een straffe statistiek.

Dat de concurrentie intussen niet heeft stilgezeten is ook geen voordeel. De klassieke concurrenten Anderlecht, Club Brugge, Standard en AA Gent moeten zelf een tand bijzetten om Zulte Waregem, Charleroi, Oostende of wie weet wie de echte seizoensrevelatie wordt af te houden. Top 3 halen is dan ook geen sinecure.