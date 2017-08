De voorgangers van Decarli: Milicevic, Matic, Subotic, ...

In Bergen stond begein jaren 2000 ene Jean-Pierre La Placa in de aanval. De Zwitser was in 53 wedstrijden eersteklassematchen goed voor 9 doelpunten 11 assists.

Na zijn tijd in Bergen ging La Placa aan de slag in de lagere klassen in ons land. In 2009 zette de aanvaller een punt achter zijn carrière bij URS Centre.