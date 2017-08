Mister Michel mag het ziekenhuis verlaten

Michel Verschueren miste zondag noodgedwongen de competitiewedstrijd van Anderlecht tegen STVV. Hij was de dag voordien opgenomen in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging.

Gisteren liet paars-wit al weten dat de 86-jarige Verschueren aan de beterhand was en nu heeft Mister Michel zelf goed nieuws in petto. Op Twitter laat hij weten dat hij vandaag weer naar huis mag. "Mister Michel vervoegt zijn zoon Michael en heel zijn gezin in Grimbergen", schrijft hij bij een paar familiekiekjes.