"Sommige spelers van Anderlecht voetballen als amateurs bij Zwarte Leeuw"

Mulder over Anderlecht: "Onbeschrijfelijk hoe die goed betaalde spelers speelden"

In Extra Time is nagekaart over de nederlaag van Anderlecht tegen STVV. Jan Mulder kan het spel van de landskampioen niet meer aanzien en was snoeihard voor de spelers. "Onbeschrijfelijk wat die goed betaalde voetballers op de mat leggen."