Mulder: "Zulte Waregem speelt voetbal naar mijn hart"

Jan Mulder, Onur Kaya, Filip Joos en Franky Van der Elst waren de gasten.

Onur Kaya mocht gisteren aanschuiven aan de tafel van Extra Time en dus werd zijn ploeg Zulte Waregem onder de loep genomen. "Of we nu tegen Anderlecht of Waasland-Beveren spelen, ons voetbal blijft hetzelfde", vertelde hij. "Het is echt voetbal naar mijn hart", gaf Jan Mulder toe. De analist gaf ook een geschiedenislesje en er was ook aandacht voor Marc Coucke.