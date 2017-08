Van Damme: "Kijk er enorm naar uit om voor Antwerpsupporters te spelen"

Hoe is de bal aan het rollen gegaan? "Een samenloop van omstandigheden", antwoordt Jelle Van Damme op de vraag van RAFC TV.

"Na het seizoen in de Amerikaanse competitie dacht ik erover na om terug te keren. Ik had een vriendschappelijk gesprek met Luciano. "Als je volgend seizoen iemand nodig hebt, dan laat je het me maar weten", zei ik hem."

"We zijn beginnen te praten tot hij op het punt kwam dat hij me nu wou. Ik ben puur op mijn gevoel afgegaan. Dit was de beste keuze qua club. Ook privé. Het is fijn om weer in België te zijn, dichter bij mijn kinderen en mijn familie."

"Ik kijk er enorm naar uit mijn eerste training af te werken en mijn eerste wedstrijd te spelen. Met mijn speelstijl en de supporters zal het wel goed komen", weet Van Damme.