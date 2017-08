"Onze spelers denken dat het volstaat om op het veld te komen om te winnen"

"Het is nog geen crisis, maar na 2 nederlagen op een rij moeten we wel toegeven dat we onze start gemist hebben", is Herman Van Holsbeeck eerlijk in zijn analyse.

Waar mangelt het dan aan? Van Holsbeeck ziet een aantal redenen. "Ik heb al wat ervaring van een jaar na een titel en dus heb ik in het begin van het seizoen bij de dokter de gegevens opgevraagd van een aantal spelers. Vorig jaar kwamen die met ongelooflijke cijfers terug van vakantie, nu was dat minder."