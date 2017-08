Voorzitter AA Gent: "We leggen de schuld niet bij de trainer"

Wat is het probleem op het veld? "We kunnen er niet naast kijken dat we al 2 keer niet gediend zijn door de arbitrage", reageert De Witte.

"We willen ons daar niet achter wegsteken. Waarschijnlijk is er meer aan de hand. We hebben spelers die niet goed met de druk van de tegenstanders om kunnen. Laag verdedigen moeten we beter onder de knie krijgen."

"We spelen van nature naar voren, maar als de tegenstander dat goed afblokt, verliezen we de samenhang in de ploeg. Daar moeten we aan werken."