"Inhaalrace zal niet voor iedereen positief verlopen"

In Europa staat Club Brugge voor een zware opdracht. "Zonder Europees voetbal kunnen ze ook niet spreken over een geslaagd seizoensbegin", vindt Geert De Vlieger. "Ze zijn begonnen in de Champions League-voorrondes. Europa League is dan het minimum."

Club Brugge speelt donderdag tegen AEK Athene in de laatste voorronde voor de Europa League. De heenmatch in eigen huis eindigde op 0-0.