Coucke op Twitter: "Geen voetbaltweets meer tot het tij gekeerd is"

We zijn het ondertussen al gewoon: als KV Oostende speelt, tweet Marc Coucke dat het een lieve lust is. Ook zaterdag verstuurde hij nog een boodschap na de eerste competitiegoal van zijn ploeg, maar daarna werd het stil.

De KVO-voorzitter gaf ook geen interview na de vierde nederlaag op een rij, maar op Twitter reageerde hij nu toch heel kort. "Een dramatische seizoensstart."

"Luc Devroe, Yves Vanderhaeghe, het team en ikzelf doen er alles aan om het tij te keren. Geen voetbaltweets ondertussen."

Sporza-presentator Karl Vannieuwkerke vindt het alvast jammer dat Coucke zich even afzijdig zal houden op Twitter. "Net nu zouden die voetbaltweets een verademing kunnen zijn. In goede en in kwade tijden."