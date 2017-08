Bond treft minnelijke schikking: geen schorsing voor Gigot na rode kaart

"Het is heel simpel", brieste Vanhaezebrouck gisteren na de match. "De beslissing van de scheidsrechter is verkeerd. Ik heb de tackle nog eens gezien. Zelfs qua intensiteit was hij er niet over."

Het oordeel van Laforge was streng en ook het Bondsparket lijkt dat nu toe te geven. Het trof een minnelijke schikking. Er komt geen gevolg aan de rode kaart van Gigot.

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vond de rechtstreekse uitsluiting voldoende en vordert geen bijkomende straf.

Gigot is volgende week dus opnieuw inzetbaar voor de topper tegen Anderlecht.