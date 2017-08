IN BEELD: Le jour de gloire van Legear: "Op 45 minuten een cultfiguur"

Bert Sterckx zag het voor Sporza op Radio 1 allemaal gebeuren in het Vanden Stock-stadion. Hoe blikt hij terug op de match van Legear? "Het minste dat je kan zeggen is dat Legear goed is ingevallen. Op 45 minuten tijd heeft hij zich ontpopt tot een cultfiguur bij STVV, dat hem meteen in de armen sloot."

"Hij is anders dan de anderen. Je kent dat beleefd gedoe wel van voetballers die niet juichen als ze scoren tegen hun ex-ploeg. Daar veegt Legear zijn voeten aan. Dat is wel knap van hem en maakt hem zo speciaal."

Wat Sterckx opvalt: "Legear geeft zich altijd! Ook de weinige keren dat hij bij Standard speelde, deed hij dat. Hij doet wel soms domme en weinig efficiënte dingen, maar op zijn inzet kan je niks aanmerken."

"Na zijn goal en assist zag je wel dat hij een beetje ging zweven en probeerde hij fantasietjes met weinig tot geen kans op slagen. Maar die doen geen afbreuk aan zijn jour de gloire uitgerekend op zijn Anderlecht."

De Roeck vindt dat Legear van zijn match mag genieten, want hij heeft er hard voor gewerkt. Sterckx beaamt: "Want het zou typisch Legear zijn dat het in de volgende match weer niks wordt. Maar hij heeft momenten dat hij het stadion kan doen rechtveren."