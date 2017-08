Gezien op speeldag 4? Boze Vanhaezebrouck, BV's in de tribune en blije Bayat

Jelle Vandamme was een opgemerkte gast tijdens het duel tussen KV Mechelen en Antwerp. De verdediger verlaat LA Galaxy en trekt in het vervolg het shirt van Antwerp aan. Dit weekend kwam hij al eens kijken naar zijn toekomstige club. Maar hij was niet de enige bekende kop in de tribunes. Ook Gert Verhulst, Luk Wyns, Kobe Ilsen en Marthe van K3 waren van de partij.