Legear: "Het gefluit? Ik heb geantwoord op het terrein"

Legear kreeg meteen na de rust zijn kans bij STVV, maar de supporters van Anderlecht, de club waar hij zeven jaar speelde, begroetten hem met een fluitconcert. "Dat aanvaard ik niet", reageerde hij na de match.

"Het is misschien normaal. Standard is de club van mijn hart, maar de supporters hebben me hier ook veel gegeven. Als je dan vertrekt en uiteindelijk weer hier komt, is het misschien logisch. Maar ze hadden moeten fluiten na de match. Bij een zege voor Anderlecht had ik dit aanvaard. Nu toon ik mij en is hun gefluit gewoon niet nuttig."

"Ik heb geantwoord op het terrein. Een goal en een assist op Anderlecht, ik had het niet beter durven te dromen. Ik ben heel blij met mijn debuut. Het is speciaal. Nu zal ik blijven werken en ik hoop dat dit het begin van een lange reeks is."

"Maar voetbal is een ploegsport. Het hele team heeft vandaag veel gegeven. We hebben getoond dat STVV kwaliteiten heeft. We zullen het nog veel ploegen moeilijk maken. De sleutel is om als een blok te voetballen en dat hebben we vandaag gedaan. Hopelijk rijgen we zeges aan elkaar en als we verliezen, moeten we dezelfde teamspirit behouden."