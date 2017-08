"Het ligt niet alleen aan onszelf, het wordt ons voor een deel ontnomen"

Niets liet uitschijnen dat we nog in de problemen zouden komen. De beslissing van de scheidsrechter is verkeerd. Heel simpel.

"Het mag wel eens stoppen. Als je ziet wat we vorig seizoen meegemaakt hebben in de play-offs en hoe die lijn nu wordt doorgetrokken... Deze rode kaart was een sleutelmoment in de wedstrijd", zei de trainer van AA Gent.

"Wij hadden alle controle over de match en hadden de score nog kunnen opdrijven. Niets liet uitschijnen dat we nog in de problemen zouden komen. De beslissing van de scheidsrechter is verkeerd. Heel simpel."

"Ik heb de tackle nog eens gezien. Zelfs qua intensiteit was hij er niet over. Tja, spijtig... De hoekschop die aan de 3-2 voorafging, was trouwens geen hoekschop. Dat komt er dan ook nog eens bij."

"Maar uiteraard: wij moeten in de tweede helft meer kunnen brengen. We hebben te weinig voetbal gebracht, dat hebben we alleen aan onszelf te wijten. De reden? Er lopen een hoop internationals rond bij ons, dan heb je de nodige ervaring. Maar als je kiest om niet meer te voetballen, dan roep je het over jezelf af."