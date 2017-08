Weiler: "Crisis? Dat woord neem ik niet in de mond, maar goed is het niet"

"We hebben niet goed gespeeld", was trainer René Weiler eerlijk over de prestatie van zijn team. "We hebben wel kansen gehad, veel kansen zelfs, maar goed was het niet. We maakten veel fouten en verloren veel duels. We kunnen niet tevreden zijn."

"Verdedigend was het niet goed, dat is duidelijk. Er ontbreekt iets. We moeten mentaal sterker worden. We moeten harder zijn in de duels. We hebben nog heel veel werk. Op mentaal of op voetballend vlak? Allebei. Het voetbal is ook nog niet het voetbal dat we willen spelen. Er is een groot verschil met vorig seizoen."

"We moeten de nieuwe spelers snel integreren, maar we moeten ook nog nieuwe spelers zoeken. Sommige nieuwkomers hebben echt nog niet het benodigde niveau. Dat zie je op het terrein en op het scorebord. Of we nog iets zullen doen op de mercato? Ik kan niets zeggen over specifieke namen, maar het is duidelijk dat we nog iets zullen moeten doen."

"Crisis? Ik zal dat woord niet in de mond nemen. Maar het is niet goed genoeg, dat is duidelijk. Ik begrijp dat er kritiek is."