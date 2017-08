Mister Michel opgenomen in ziekenhuis: "Maar zal Anderlecht op tv volgen"

Anderlecht ontvangt vanmiddag STVV, maar kan niet rekenen op de aanwezigheid van Michel Verschueren in het stadion. "Mister Michel zal spijtig genoeg niet aanwezig kunnen zijn op de wedstrijd tegen STVV", schrijft hij op Twitter. "Hij is sinds gisteren opgenomen in het UZ Jette opgenomen. Sorry."

De voormalige manager van Anderlecht laat weten dat hij paars-wit zal volgen op tv. "Ik reken op een goede prestatie van hongerige wolven om de drie punten thuis te houden."

Waarom hij in het ziekenhuis is opgenomen, is niet duidelijk. In maart werd de 86-jarige Verschueren nog geopereerd aan zijn darmen.