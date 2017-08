Maes: "Ik ben helemaal terug"

"Ik heb deze week en aangeslagen voorzitter gezien en op die leeftijd, dat doet me toch wel iets."



Ook voor Maes zelf doet de overwinning deugd. "Ik ben blij dat we vandaag gewonnen hebben, ik ben helemaal terug. Ik denk dat ik vandaag alles gehad heb qua emotie. In de tweede helft heb ik nog heel weinig kunnen corrigeren, omdat het kot hier in brand stond. Ik ben helemaal terug na deze wedstrijd.”



Helemaal zonder moeite kwam die eerste overwinning er niet. In de tweede helft zakte Lokeren ineen. “Daar zijn verschillende redenen voor. We hebben het moeilijk om 90 minuten een bepaald ritme te spelen."



"Daarnaast hebben we iets te weinig in de breedte om het uitvallen van Persoons en Overmeire op te vangen. Dat duo is jaren het hart geweest van het elftal.”



“Als je dan achteruit moet en bepaalde spelers op bepaalde posities gaan compenseren, dan loop je achter de feiten aan. Dan zie je ook dat Waasland-Beveren die punten niet voor niks gehaald heeft in die eerste vier wedstrijden.”